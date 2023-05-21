Мир 21 мая 2023, 00:05 Избитый в Черновицкой области Украины священник пропал без следа Избитый раскольниками настоятель храма УПЦ иерей Серафим Думитрович пропал после расправы РИА «Новости»

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На Украине пропал избитый в Черновицкой области настоятель храма канонической Украинской православной церкви иерей Серафим Думитрович. Об этом сообщили в Союзе православных журналистов.

На священника напали 20 мая.

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«В Черновицкой области вооруженные представители ПЦУ избили настоятеля Свято-Вознесенского храма УПЦ села Рынгач иерея Серафима Думитровича», — говорится в материале СПЖ.

В пресс-службе Черновицкой-Буковинской епархии УПЦ сообщили, что окровавленного настоятеля последний раз видели пять часов назад, больше о нем вестей нет.

О неправомерных действиях ПЦУ доложили на Совбезе ООН. Епископ УПЦ Гедеон рассказал, как канонических священников избивали и убивали, а храмы, святыни и монастыри оскверняли.