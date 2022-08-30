Избирком США зарегистрировал движение в поддержку Байдена

Заявка на регистрацию от движения в поддержку действующего президента США Джо Байдена на выборах 2024 года поступила в Федеральную избирательную комиссию. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на опубликованный на сайте ведомства документ.

Движение под названием Biden for President направило документ о регистрации 26 августа. В сопроводительных документах сказано, что на выборах 2024 года рассматривают кандидатуры действующего главы государства Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис.

На президентских выборах в США претенденты на пост главы государства всегда идут в паре с кандидатами на должность своих заместителей.

Дату заявки организация выбрала не случайно. Через несколько дней после регистрации Байден выступит в штате Пенсильвания с программной речью «Борьба за душу нации».

Американский лидер уже говорил о своем намерении пойти на второй срок, но пока официально свою кандидатуру не выдвигал. Обычно это происходит за год до проведения партийного съезда. Для окончательной регистрации в качестве кандидата участникам необходимо получить большинство голосов на предварительных выборах и одобрение — на партийных совещаниях. Окончательно партии выбирают своих кандидатов на съездах.