Избирком Польши обработал 100% бюллетеней на выборах в Сейм
Польский ГИК (Государственный Избирком) обработал 100% бюллетеней на выборах в парламент. Большинство получила национал-консервативная партия Ярослава Качиньского «Закон и справедливость» (ЗиС), передает ТАСС.
RT указал на слова председателя ГИК Веслава Козелевича о том, что партия Качиньского набрала 43,59% голосов. В сейм Польши, кроме ЗиС, попали еще четыре политических объединения. Речь идет о «Гражданской коалиции» (27,40%), «Левых» (12,56%), «Польской коалиции» (8,55%) и «Конфедерации» (6,81%).
«Около 20:00 (21:00 мск — прим. ред) мы планируем конференцию, на которой огласим официальные результаты выборов в Сейм и Сенат», — пояснил Козелевич.