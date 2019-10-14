Избирком Польши обработал 100% бюллетеней на выборах в Сейм

RT указал на слова председателя ГИК Веслава Козелевича о том, что партия Качиньского набрала 43,59% голосов. В сейм Польши, кроме ЗиС, попали еще четыре политических объединения. Речь идет о «Гражданской коалиции» (27,40%), «Левых» (12,56%), «Польской коалиции» (8,55%) и «Конфедерации» (6,81%).

«Около 20:00 (21:00 мск — прим. ред) мы планируем конференцию, на которой огласим официальные результаты выборов в Сейм и Сенат», — пояснил Козелевич.