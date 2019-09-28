Избирательный участок взорвали в Афганистане

Взрыв прогремел через час после начала голосования, которое стартовало в 07:00 по местному времени (05:30 московского времени). Сегодня в Афганистане выбирают президента. Экстремисты ранее предупреждали, что будут пытаться сорвать избирательный процесс, в день голосования организовав нападения на избирательные участки, сотрудников избиркомов и правоохранительных органов.

Жертвами взрыва во время речи президента Афганистана стали более 20 человек. Мероприятие не остановили Подробнее

В результате взрыва пострадали три человека. Они госпитализированы. Об их состоянии официальных сообщений пока не поступало. Ответственность за взрыв пока на себя никто не взял.

Правоохранительные органы Афганистана сообщили, что для обеспечения порядка и безопасности избирательного процесса моблизованы более 70 тысяч сотрудников национальных сил обороны и безопасности. Наготове и армия: в случае необходимости на подкрепление правоохранителям готовы направиться до 30 тысяч военных.