Мир 14 мая 2023, 17:38 Избирательные урны переполнились на выборах в Турции Hürriyet: из-за интереса к выборам президента урны на избирательных участках переполнились РИА «Новости»

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Из-за повышенного интереса к президентским выборам в Турции на избирательных участках оказались переполнены урны. Заменить их нечем, поэтому участникам голосования приходится пытаться использовать те, что есть, сообщила газета Hürriyet.

По данным издания, на западе Стамбула за час до закрытия избирательных участков скопились очереди.

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Голосование на парламентских и президентских выборах стартовало в 08:00 (время совпадает с московским), а завершилось в 17:00. Действующий лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган проголосовал на участке в Стамбуле, его главный оппонент Кемаль Кылычдароглу — в Анкаре.

По данным главы Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Ахмета Йенера, процесс голосования прошел без каких-либо инцидентов, которые могли бы оказать негативное влияние на итоги выборов, сообщил ТАСС.

«Президентские выборы и всеобщие парламентские выборы 28-го созыва, состоявшиеся в воскресенье, 14 мая 2023 года, завершены», — подчеркнул Йенер.