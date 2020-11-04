Штаб Трампа потребовал пересчитать голоса избирателей в Висконсине

Штаб действующего президента Дональда Трампа потребовал пересчитать голоса в Висконсине. Там отметили, что нарушения, которые зафиксировали в нескольких округах штата, заставляют задуматься о честности результатов.

Об этом штаб действующего лидера написал в своем Twitter. Там подчеркнули, что Дональд Трамп видит достаточно оснований, чтобы потребовать пересчет голосов, и немедленно это сделает.

Президент получил такую возможность, потому что разрыв голосов между кандидатами составил менее 1%. По данным телеканала CNN сказано, что после обработки 99% бюллетеней в штате у Байдена 49,4%, а у Трампа — 48,8%.

«Несмотря на нелепые соцопросы, использованные в качестве тактики подавления воли избирателей, в Висконсине разница в голосах была очень маленькая, и мы всегда знали, что так и будет. Сообщалось о нарушениях в нескольких округах Висконсина, которые вызывают серьезные сомнения в достоверности результатов голосования», — уточнил штаб.

Глава избиркома Висконсина Меган Вулф в эфире NBC News заявила, что все бюллетени в штате посчитаны. При этом она не объявила официального победителя голосования. Ранее Дональд Трамп не раз говорил, что публикация данных, которые прогнозируют победу демократов, удержит от голосования его сторонников.

Кроме того, Дональд Трамп в своем Twitter объявил, что Демократическая партия пытается провести манипуляции с голосами сразу в некоторых штатах. Он подчеркнул, что противники усердно работают над скорейшим исчезновением преимущества республиканцев в Пенсильвании — речь идет о разрыве в 500 тысяч голосов в пользу Трампа.

«И так же в Мичигане, в других местах! Они находят голоса за Байдена везде — в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане. Так плохо для нашей страны!», — заявил американский лидер.