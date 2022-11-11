Мир 11 ноября 2022, 12:01 Избежавший смертной казни в ДНР британский наемник решил вернуться на Украину «Украина.ру»: наемник Аслин решил вернуться на Украину в качестве военкора на YouТube U.S. Army Europe Images

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Британский наемник Эйден Аслин, который избежал смертной казни в Донецкой Народной Республике (ДНР), вернется на Украину. Об этом сообщил портал «Украина.ру».

Летом Верховный суд ДНР вынес смертный приговор нескольким иностранцам, в том числе 28-летнему Аслину. Он воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Британец и другие наемники подали апелляционные жалобы. По данным портала, в конце сентября Аслин оказался среди иностранцев, освобожденных из российского плена.

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«Теперь господин Аслин сообщил, что возвращается на Украину, чтобы выступать в качестве „военного корреспондента“ на YouТube», — отметили в материале со ссылкой на данные MAILOnline.

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Британский наемник вернется на украинские территории спустя 50 дней после освобождения. При этом, находясь в плену, Аслин извинялся перед людьми из Донбасса и России за службу в рядах ВСУ. Он сказал, что западные СМИ молчат об обстрелах украинскими боевиками городов ДНР, о которых «парни из республики твердят уже восемь лет».

В июле парламент ДНР снял мораторий на исполнение смертных приговоров.