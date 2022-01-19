Избежавший ареста Порошенко отметил окончание суда в ресторане

Избежавший ареста бывший президент Украины Петр Порошенко после судебного заседания поехал праздновать в ресторан «Царское село». Об этом сообщило издание «Украинская правда».

Среди гостей журналисты заметили несколько депутатов Рады, журналистов Виталия Гайдукевича и Юрия Бирюкова, а также пресс-секретаря Порошенко Святослава Цеголко.

Встречу Порошенко и его соратников в ресторане подтвердила депутат Рады Ирина Геращенко. На своей странице в Facebook она написала, что пригласила лидера партии «Европейская солидарность» вместе с женой отпраздновать уже прошедший Новый год и Рождество,

«Сегодня наконец-то смогли поздравить Петра и Марину Порошенко с новогодними и рождественскими праздниками. Пользуясь тем, что в Киев приехали наши коллеги из регионов, пригласили всех на встречу вне офиса партии», — написала она.

По словам Геращенко, это редкая возможность, когда однопартийцы могут собраться за одним столом в ресторане, чтобы поздравить друг друга с наступившими праздниками.

«Нам очень был нужен этот теплый и душевный вечер. Власть на нашу короткую вечеринку не приглашали, но их сторонников видели», — добавила депутат.

Печерский суд Киева спустя два дня назвал меру пресечения для Петра Порошенко. Ходатайство прокуратуры об аресте отклонили. Для бывшего президента Украины выбрали личное обязательство. Это самая легкая мера пресечения.

Порошенко подписал документ, с рядом ограничений. Теперь он обязан являться в суд по первому требованию, ему запрещено покидать Киев или Киевскую область без разрешения следователя, прокурора или судьи, также он обязан сообщать о смене места жительства или работы. На время действия ограничения у подсудимого политика забрали загранпаспорт.

Адвокат Порошенко заявил, что намерен обжаловать это судебное решение. А бывший президент Украины возмутился, что введенные против него меры помешают его политической деятельности. Он заявил, что у него были запланированы три заграничные поездки на ближайшие дни.

Петра Порошенко обвинили в государственной измене и содействию террористическим организациям. По версии следователей, во время своего президентского срока он организовал незаконные поставки угля с территорий самопровозглашенных республик Донбасса.

Уголовное дело завели еще в прошлом году, но с середины декабря Порошенко находился в зарубежных поездках. Он вернулся в Киев в минувший понедельник, 17 января, и сразу отправился в суд. В первый день рассмотрения меры пресечения судья решения не вынес и отложил дело до среды.