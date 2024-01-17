Мир 17 января 2024, 10:17 Избежавшего смертной казни британского наемника заметили на Авдеевском направлении Telegram-канал «Военное дело»: Эйдена Аслина заметили на Авдеевском направлении РИА «Новости»

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Приговоренный к смертной казни в ДНР британский наемник Эйден Аслин после освобождения при обмене военнопленными снова участвует в боевых действиях на Авдеевском направлении. Об этом сообщил Telegram-канал «Военное дело».

О том, что Аслин снова решил попытать счастья на Украине, но уже в роли военного корреспондента, стало известно еще в ноябре 2022 года. Брать оружие в руки наемник якобы не собирался.

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Летом 2022-го Верховный суд ДНР вынес смертный приговор нескольким иностранцам, в том числе Аслину. В сентябре Россия освободила 10 пленных иностранных граждан, в числе которых был и этот мужчина.

Их отправке домой способствовал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман.

Спустя 50 дней после освобождения Аслин заявил о желании вернуться на Украину в качестве военного корреспондента.