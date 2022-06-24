В связи с замедлением экономики США избежать рецессии в стране будет все сложнее. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Глава МВФ представила в Вашингтоне ежегодный доклад по состоянию экономики США.

«Учитывая курс, намеченный на июньской встрече Федерального комитета по операциям на открытом рынке, и ожидаемое сокращение бюджетного дефицита, мы ждали, что экономика США замедлится. Мы осознаем, что путь к тому, чтобы избежать рецессии в США, сужается», — сказала она во время пресс-конференции. Цитату привел ТАСС.

По словам Георгиевой, необходимо признать неопределенность сложившейся ситуации. Федеральная резервная система (ФРС) США предложила бороться с инфляцией с помощью увеличения базовой процентной ставки до 3,5-4%. МВФ поддержал эту инициативу.

«Мы считаем, что путь к повышению ставки, о котором сигнализирует ФРС, — быстрое доведение ставки до 3,5-4% — является верной политикой для снижения инфляции», — отметила Георгиева.

Она добавила, что такой курс может помочь вернуть инфляцию к целевому показателю в 2%.