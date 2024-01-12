Мир 12 января 2024, 07:45 «Избегать эскалации». Саудовская Аравия призвала к сдержанности в свете ударов США по Йемену МИД Саудовской Аравии призвал к сдержанности в свете ударов США по Йемену Hani Al-Ansi/dpa/globallookpress

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МИД Саудовской Аравии на фоне ударов Соединенных Штатов и Британии по объектам движения хуситов призвал избегать эскалации и сохранять сдержанность. Сообщение министерства появилось в соцсети Х.

Отмечается, что королевство наблюдает за военными операциями в районе Красного моря и атаками на объекты в Йеменской республике «с серьезной обеспокоенностью».

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«Королевство Саудовская Аравия <…> подтверждает важность сохранения безопасности и стабильности в районе Красного моря <…> и призывает к сдержанности, избеганию эскалации», — отмечается в сообщении.

МИД Саудовской Аравии напомнил, что свобода судоходства в Красном море — международное требование «в интересах всего мира».

О бомбардировке объектов хуситов в Йемене стало известно в ночь на 12 января. Под удар попали город Ходейда и столица Йемена — Сана. Пентагон подтвердил атаки, назвав целью снижение военного потенциала хуситов. США поразили по крайней мере 10 объектов. Йеменское движение «Ансар Алла» нанесло ответные удары.