Мир 28 ноября 2023, 03:17 «Избалованный ребенок». Организатор польской блокады раскритиковал Украину Организатор польской блокады на границе назвал Украину избалованным ребенком РИА «Новости»

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Украина похожа на избалованного ребенка, диалог с которым невозможен. Об этом на своей странице в социальной сети написал организатор блокады на польской границе Рафал Меклер.

«Есть страна, которая своим поведением напоминает избалованного ребенка. Когда родитель дает ему сладости, покупает игрушки, многое позволяет, ребенок вежлив», — отметил Меклер.

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Поляк добавил, что если родитель не имеет средств, чтобы баловать «ребенка», то тот начинает «топать ногами, кричать и валяться на тротуаре». В этом случае виноваты те, кто не научил и не воспитал должным образом ребенка. Меклер заявил, что разумный диалог при таком раскладе абсолютно бесполезен.

Украина потребовала от Польши разблокировать контрольно-пропускные пункты на границе после смерти двух украинских водителей в очереди. Причина их гибели неизвестна.