МИД Германии вызвал посла Белоруссии из-за высылки журналистов

Вечером в пятницу, 28 августа, были задержаны члены съемочной группы ARD, ночь они провели в ОВД Минска. Репортеров обвиняли в незаконной видеосъемке, несмотря на наличие аккредитации.

На следующий день МИД Белоруссии объявил о лишении аккредитации около 20 журналистов иностранных СМИ, включая ARD, Deutsche Welle, AFP, Reuters, BBC и «Радио Свобода».

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал это произволом и атакой на свободу прессы. По словам дипломата, это «еще один опасный шаг к новым репрессиям вместо диалога с населением».

Ранее ряду российских журналистов был запрещен въезд в Белоруссию после освещения акций протеста в стране. Запрет действует в течение пяти лет.

Массовые митинги и демонстрации начались после президентских выборов. По данным белорусского ЦИКа, победу одержал Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Евросоюз и США не признали итогов голосования.