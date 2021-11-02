Американцам посоветовали не ездить в Россию из-за высокого риска COVID-19

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) обновили рекомендации по путешествиям для американцев. Им посоветовали воздержаться от поездок в Россию.

Предписание обусловили большим числом случаев заражения коронавирусом в РФ. Об этом говорится на сайте CDC.

Россию отнесли к четвертому, очень высокому, уровню по оценке риска COVID-19 и рекомендовали воздержаться от поездок в страну.

«Если вам необходимо поехать в Россию, убедитесь, что вы полностью вакцинированы перед поездкой. В связи с текущей ситуацией в РФ даже полностью вакцинированные путешественники могут подвергаться риску заражения и распространения штаммов COVID-19», — подчеркнули в организации.

В России американцам посоветовали следовать установленным в стране рекомендациям и требованиям, в том числе носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее в Минздраве указали на необходимость ускорить в нескольких регионах РФ темпы вакцинации. Речь в том числе идет о Дагестане, Камчатке, Ростовской области, Кузбассе и Северной Осетии.