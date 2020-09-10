Экс-глава администрации Зеленского уехал в Румынию из-за угроз

Бывший глава офиса (администрации) президента Украины Андрей Богдан уехал из страны «в связи с физической угрозой». Об этом он написал в Facebook.

Причиной угроз, по словам Богдана, стало его интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, которое вышло на YouTube-канале «В гостях у Гордона» 9 сентября.

«В связи с физической угрозой после первого интервью Гордону вынужден перейти украино-румынскую границу», — сообщил бывший чиновник.

В августе в Киеве неизвестные подожгли автомобиль Tesla, принадлежащий Богдану. Машина получила известность, после того как президент Украины Владимир Зеленский начал записывать в ней свои видеообращения к украинцам.

В феврале Зеленский уволил Богдана, назначив на должность главы офиса своего советника Андрея Ермака.

В четырехчасовом интервью Гордону Богдан рассказал о встрече Зеленского с Владимиром Путиным в Париже, а также о своей отставке, уголовном преследовании экс-президента Петра Порошенко и многом другом. Что именно послужило поводом для угроз, он не сообщил.