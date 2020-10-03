Из-за сильных дождей на юге Франции обрушился автомобильный мост

Непогода в южных департаментах Франции привела к обрушению автомобильного моста. Из-за усиления потока местной реки не выдержал один из пролетов сооружения.

Мост расположен недалеко от коммуны Сен-Мартен-Везюби. Он соединяет берега реки Бореон, которая берет начало из одноименного озера в горах, сообщает газета La Provence. Информации о пострадавших нет.

Также из-за непогоды нарушено авиасообщение в регионе. Аэропорт Ниццы пока открыт, но некоторые рейсы отменяются или задерживаются. Пассажиров просят следить за обновлением актуальной информации.

«В ближайшие часы ситуация будет очень тяжелой, мы ожидаем осадков, которые могут побить рекорды», — пояснил префект Приморских Альп Бернар Гонсалез на радио Franceinfo.

В регионе также закрыли крупные торговые центры, приостановили движение поездов и отменили занятия в образовательных учреждениях. Все эти меры приняли для обеспечения безопасности жителей в период непогоды. Дожди уже повредили линии электропередач. Несколько человек пропали без вести, их разыскивают спасатели.