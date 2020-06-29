Бары Калифорнии закроются из-за распространения коронавируса

В американском штате Калифорния новая вспышка коронавируса. Местные власти приняли решение о закрытии баров из-за сложившейся ситуации.

Об этом сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсом в своем Twitter-аккаунте. Такое решение было принято следом за Техасом и Флоридой. В этих двух штатах тоже зафиксирован рост числа коронавирусных пациентов.

Калифорнийский губернатор уточнил, что питейные заведения будут закрыты в нескольких округах, среди которых Лос-Анджелес. Ряд округов также получил рекомендации к закрытию баров, среди этих мест Сакраменто и Санта-Барбара.

По последней информации, в Калифорнии в общей сложности выявлено 211 243 случая заболевания COVID-19. Только за одни сутки прирост составил 4810 (2,3%). От коронавируса нового типа в штате умерли больше 5,9 тысячи американцев.

Перед началом выходных США начали обновлять рекорды по числу выявленных случаев COVID-19 за сутки. По данным агентства Reuters, инфекция снова начала стремительно распространяться из-за того, что власти нескольких штатов потеряли бдительность, расслабились и начали резко снимать ограничения. Сейчас жесткие меры вводятся повторно.