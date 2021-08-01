Американский эксперт заявил об угрозе ядерной войны из-за ракет России и Китая

Разработка ракет, которая проводится в России и Китае, может привести к неконтролируемой ядерной войне. Как сообщило издание The Sun, такое заявление сделал военный эксперт, директор по политике в области разоружения и сокращения угроз Ассоциации по контролю над вооружениями США Кингстон Рейф.

По его словам, сейчас в США работают над модернизацией всего американского флота. В это время Россия и Китай проводят испытания новых ракет. Но между странами нет настолько сильной гонки вооружений, которая существовала во времена холодной войны.

«Мы наблюдаем новый виток ядерного соперничества крупных держав, которое в ближайшем будущем может стать еще более масштабным и опасным, если мы не предпримем шаги для того, чтобы этому воспрепятствовать», — отметил Рейф и подчеркнул, что ядерная гонка представляет угрозу для национальной безопасности США и их союзников.

Эксперт отметил, что уверенность крупных держав в том, что они смогут взять под контроль потенциальный ядерный конфликт, слишком необоснованная и вызывает беспокойство.

В прошлом году в Китае заявили, что ядерный арсенал США больше, чем в их стране, примерно в 20 раз. Пекин считает, что Вашингтон планирует увеличить эту разницу и нарастить свою мощь.

Ранее военный эксперт из США рассказал, что в его стране готовы к возможной войне с Россией и Китаем. По его словам, в таком случае Соединенные Штаты сосредоточатся именно на противодействии КНР.