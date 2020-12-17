Служащего Space Force США разжаловали за прогул. Он опоздал из-за PlayStation 5

В Сети появился документ о разжаловании одного из служащих космических войск США, который на полчаса опоздал на тренировку, так как искал в крупных магазинах консоль PlayStation 5. Его наказали за непрофессиональное и неподобающее поведение.

Как сообщило издание Task & Purpose, военнослужащему напоминали о тренировке, но он ответил: «Живем один раз, PS5 важнее выговора» («Yolo, PS5 > letters of discipline»).

«Вы опоздали на работу и намекнули своему руководителю, что покупка PlayStation важнее для вас, чем дисциплинарные последствия ваших действий», — говорится в письме, которое было опубликовано на популярной странице Air Force amn/nco/snco в Facebook.

В результате член космических сил был понижен в звании до летчика 1-го класса. Возможно, покупка столь популярной PlayStation 5 была выгодной сделкой, но в письме не указывается, был ли ее поиск успешным.

Представитель Space Delta 8, подразделения Космических сил, расположенного на базе ВВС Шривер, который опубликовал письмо, не смог подтвердить подлинность документа, так как до завершения процесса все еще есть возможность обжалования и апелляции.

«Члены космических сил, которые не соответствуют ожиданиям и стандартам командования, несут ответственность за свое поведения и поддержание порядка и дисциплины», — заявила официальный представитель Космических сил Миган Дорро в электронном письме для Task & Purpose.

Издание отмечает, что документы о разжаловании военнослужащего появились после того, как команда Space Force разгромила американские и британские военные команды на турнире Call of Duty.