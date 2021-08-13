Сотрудников детского лагеря на Украине уволили после скандала из-за песни «День Победы»

В Хмельницкой области Украины сотрудники детского лагеря, которые включали детям песни на русском языке, уволились после скандала. Об этом сообщил украинский канал ТСН.

Волонтер одного из украинских лагерей опубликовала пост, в котором рассказала: вожатая включала детям музыку на русском языке. Воспитанники лагеря слушали «Катюшу», «День Победы», песни Басты и Моргенштерна. После этого начался скандал с руководством лагеря.

В комментарии ТСН сотрудница департамента образования и науки Хмельницкого городского совета Анастасия Яровая сообщила, что в лагере сразу же организовали проверку. После нее некоторые сотрудники уволились.

Закон, помогающий украинскому языку стать единственным государственным, был принят Киевом еще в 2019 году. С того момента во всех сферах обязательно говорить по-украински. С 16 июля этого года язык стал обязательным для фильмов и телевидения. В стране даже звучали предложения переименовать русский язык в московский.