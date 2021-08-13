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    13 августа 2021, 01:33

    Сотрудников детского лагеря на Украине уволили после скандала из-за песни «День Победы»

    Ирэна Вороник

    В Хмельницкой области Украины сотрудники детского лагеря, которые включали детям песни на русском языке, уволились после скандала. Об этом сообщил украинский канал ТСН.

    Сотрудников детского лагеря на Украине уволили после скандала из-за песни «День Победы»

    Волонтер одного из украинских лагерей опубликовала пост, в котором рассказала: вожатая включала детям музыку на русском языке. Воспитанники лагеря слушали «Катюшу», «День Победы», песни Басты и Моргенштерна. После этого начался скандал с руководством лагеря.

    В комментарии ТСН сотрудница департамента образования и науки Хмельницкого городского совета Анастасия Яровая сообщила, что в лагере сразу же организовали проверку. После нее некоторые сотрудники уволились.

    Закон, помогающий украинскому языку стать единственным государственным, был принят Киевом еще в 2019 году. С того момента во всех сферах обязательно говорить по-украински. С 16 июля этого года язык стал обязательным для фильмов и телевидения. В стране даже звучали предложения переименовать русский язык в московский.