Турция закрыла пролив Дарданеллы из-за лесных пожаров

Власти Турции приняли решение перекрыть проход через пролив Дарданеллы. Виной всему крупный пожар на полуострове Галлиполи, из-за которого дым накрыл узкий пролив.

Лесной пожар разгорелся на европейском берегу пролива. Сейчас огнем охвачено свыше 300 гектаров леса. Из-за дыма в проливе ухудшилась видимость, поэтому движение в обе стороны решили перекрыть. Об этом сообщило Hurriyet.

К месту пожара прибыл глава министерства сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли. Он рассказал, что возгорание ликвидируют 20 вертолетов и два самолета-амфибии. С земли огонь тушат около 400 человек. Огонь вынудил эвакуироваться жителей трех деревень.

Проли Дарданеллы соединяет Мраморное и Средиземное море. Длинна пролива составляет 120 километров, а ширина — от 1,3 до 27 километров.

Сильные лесные пожары в Турции в последние дни зафиксированы и в западной провинции Измир. Туда на помощь турецким пожарным направлены два арендованных у России самолета-амфибии Бе-200. Они прилетели в Турцию еще 16 июня.