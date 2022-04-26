Польша ограничит прием и отправку самолетов из-за кризиса с диспетчерами

Правительство Польши объявило о сокращении числа приема и отправки самолетов из аэропортов имени Фредерика Шопена и Модлин в связи с резким сокращением количества персонала. Документ опубликован на официальном сайте кабмина.

Ограничения на полеты самолетов коснутся только полетной зоны Варшавы. Документ предусматривает, что прием и отправка воздушных судов будут проходить в период с 9:30 до 17:00 по местному времени.

На такой шаг власти Польши пошли после недовольства авиадиспетчеров. Профсоюзы воздушных гаваней не согласились с новыми правилами оплаты труда, а также изменениями в положении, касающихся рабочего графика.

Польское агентство аэронавигационных услуг ведет переговоры с представителями авиационных профсоюзов уже несколько дней. Как сообщило издание Wiadomosci, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал стороны прийти к компромиссу. В противном случае с 1 мая число гражданских авиарейсов из аэропортов Варшавы и Модлина сократится на две трети.