Бизнес Германии заявил о финансовых сложностях из-за кризиса на Украине

Большая часть предприятий Германии заявили, что ожидают финансовых проблем из-за событий на Украине. Об этом свидетельствуют данные исследования комиссии German Business Panel Monitor. В опросе приняли участие более 1000 представителей бизнеса.

Около 80% из них заявили, что продажи и ожидаемая прибыль сильно упали после начала проведения специальной операции России на Украине. Главными проблемами респонденты назвали рост цен на энергоносители и сбои в логистических цепочках.

Положительно или очень положительно введение санкций против России оценили 32,3% и 29,6% участников опроса. При этом введение возможного эмбарго на поставки в Германию российский нефти и газа оказались для бизнеса страшнее: 51,% представителей строительной отрасли высказались против подобной меры, такой же позиции придерживаются 37,5% и 37,1%.

Как отметили авторы исследования, количество сторонников эмбарго на поставки российских энергоносителей снизилось с 50% после второй недели спецоперации до 32% к сегодняшнему дню.