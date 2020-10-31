Украина может потерять поддержку западных партнеров и безвизовый режим с Европой. Причиной станет продолжение конституационного кризиса в стране.

«По состоянию на сейчас безвиз защищен. Но если не будет найдено системное решение для этой проблемы, которую создал Конституционный суд своим решением, то пострадает не только безвизовый режим», — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера». Его слова приводит ТАСС.

Он также добавил, что Украина рискует потерять поддержку стран, которые сотрудничают с Киевом в вопросах торговли, внутренних реформ и противостояния России. Правда, жесткой реакции со стороны Европейских партнеров не было. Но Кулеба уверен, что это связано с оперативными действиями руководства страны после решения Конституационного суда.

Ранее КС по представлению 47 депутатов Рады признал не соответствующей основному закону страны значительную часть норм закона «О предотвращении коррупции». В частности, речь идет о статье за недостоверные данные в электронной декларации. В Раде заявили, что против членов КС возбудили уголовные дела.