Американская певица увидела «самые безумные кошмары» из-за ядовитого цветка

Необычные ощущения, сонный паралич и кошмары пережила блогер и певица Раффаэла Вейман из США. По дороге домой девушка вместе с подругой понюхала желтый цветок, оказавшийся ядовитым.

Вейман рассказала в Instagram, что пострадала от бругмансии. Другое название цветка — «дыхание дьявола».

«После того как были сделаны эти кадры, мы обе почувствовали себя очень странно. Я впервые столкнулась с сонным параличом и видела самые безумные кошмары», — написала Раффаэла.

Бругмансия является источником наркотика скополамина, способного вызвать галлюцинации. Растение ядовито целиком, но иногда экстракты из него применяют для лечения астмы.

«Дыхание дьявола» давно облюбовали злоумышленники. Цветок используют при совершении ограблений или изнасилований: под воздействием наркотика, уточнила газета LA Times, люди становятся более общительными и податливыми. При попадании в организм больших доз вещества вероятно развитие дыхательной недостаточности и наступление смерти.