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    12 ноября 2020, 02:33

    США заявили о новых санкциях против Китая из-за Гонконга

    Дарья Бунякова

    Китай нарушил международные обязательства по Гонконгу, из-за чего США создадут пакет новых санкций. Об этом заявил советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен.
    США заявили о новых санкциях против Китая из-за Гонконга

    «Недавние действия Пекина, которые удалили поддерживающих демократию законодателей из законодательного совета Гонконга, не оставляют никаких сомнений, что Коммунистическая партия Китая открыто нарушила свои международные обязательства в соответствии с китайско-британской совместной декларацией и свои обещания народу Гонконга», — процитировало РИА «Новости» заявление советника.

    По словам О’Брайена, теперь принцип «одна страна — две системы» можно рассматривать только как фиговый лист, за которым скрывается расширение однопартийной диктатуры Коммунистической партии в Гонконге. Советник отметил, что США продолжать создавать и применять санкции к тем, кто уничтожает свободу Гонконга.

    В начале августа Минфин США ввел санкции против 11 должностных лиц континентального Китая и Гонконга. Тогда О’Брайен заявил, что Коммунистическая партия Китая фактически аннексировала Гонконг и навязывает свою волю гражданам.