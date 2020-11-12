США заявили о новых санкциях против Китая из-за Гонконга

Китай нарушил международные обязательства по Гонконгу, из-за чего США создадут пакет новых санкций. Об этом заявил советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

«Недавние действия Пекина, которые удалили поддерживающих демократию законодателей из законодательного совета Гонконга, не оставляют никаких сомнений, что Коммунистическая партия Китая открыто нарушила свои международные обязательства в соответствии с китайско-британской совместной декларацией и свои обещания народу Гонконга», — процитировало РИА «Новости» заявление советника.

По словам О’Брайена, теперь принцип «одна страна — две системы» можно рассматривать только как фиговый лист, за которым скрывается расширение однопартийной диктатуры Коммунистической партии в Гонконге. Советник отметил, что США продолжать создавать и применять санкции к тем, кто уничтожает свободу Гонконга.

В начале августа Минфин США ввел санкции против 11 должностных лиц континентального Китая и Гонконга. Тогда О’Брайен заявил, что Коммунистическая партия Китая фактически аннексировала Гонконг и навязывает свою волю гражданам.