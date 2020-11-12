США заявили о новых санкциях против Китая из-за Гонконга
«Недавние действия Пекина, которые удалили поддерживающих демократию законодателей из законодательного совета Гонконга, не оставляют никаких сомнений, что Коммунистическая партия Китая открыто нарушила свои международные обязательства в соответствии с китайско-британской совместной декларацией и свои обещания народу Гонконга», — процитировало РИА «Новости» заявление советника.
По словам О’Брайена, теперь принцип «одна страна — две системы» можно рассматривать только как фиговый лист, за которым скрывается расширение однопартийной диктатуры Коммунистической партии в Гонконге. Советник отметил, что США продолжать создавать и применять санкции к тем, кто уничтожает свободу Гонконга.
В начале августа Минфин США ввел санкции против 11 должностных лиц континентального Китая и Гонконга. Тогда О’Брайен заявил, что Коммунистическая партия Китая фактически аннексировала Гонконг и навязывает свою волю гражданам.