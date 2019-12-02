Из-за давки на дискотеке в Бразилии погибли 10 человек
Как сообщил портал G1 со ссылкой на правоохранительные органы, ЧП произошло в воскресенье в фавеле Параизополис. Все началось с того, что двое неизвестных на мотоциклах открыли стрельбу по полицейским, патрулировавшим район. После этого преступники попытались скрыться в толпе. По оценкам, правоохранителей, на дискотеке и около нее находились около пяти тысяч человек.
«Перестрелка спровоцировала панику, люди падали на лестнице, а другие бежали прямо по ним», — заявили в полиции.
Очевидцы рассказали порталу, что полицейские вели себя агрессивно, применяли слезоточивый газ и стреляли из огнестрельного оружия. При этом в отчете стражей порядка сказано, что на телах погибших нет огнестрельных ранений.
Мэр города Жоау Дориа выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших.
«Я дал указание главе Управления общественной безопасности, генералу Кампусу провести тщательное расследование всех фактов, выяснить обстоятельства произошедшего и определить ответственных в этом печальном инциденте», — написал он в Twitter.
Фавелы считаются небезопасными городскими районами с низким уровнем жизни и высоким уровнем преступности. Специальные подразделения полиции патрулируют эти фавелы и обеспечивают там правопорядок.