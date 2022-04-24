Из удобств только туалет и деревянные нары. Пленный солдат ВСУ описал обстановку на «Азовстали»

Оставшиеся на «Азовстали» солдаты ВСУ продолжают сдаваться в плен. Один из них рассказал «Известиям» о царящей на заводе антисанитарии и общей ужасной обстановке.

Он отметил, что оставшиеся внутри украинские националисты находятся в почти нечеловеческих условиях.

«Нет условий нормальных. Бункеры — советской постройки, монолитная железобетонная конструкция под цехами завода, с тоннелями, выходами. Был внутри на двух блиндажах», — описал он.

Для сна выделили подземную комнату, в которой поставили трехъярусные деревянные нары. Там же находится туалет и «импровизированная операционная». В качестве питья и средства гигиены — техническая вода.

По словам пленного украинского нацгвардейца, внутри очень много раненых. Медпомощь им оказывают прямо на полу.

Также сдавшийся солдат опознал тела своих сослуживцев. Среди них был командир группы «Азова*.

* «Азов» — запрещенная в РФ террористическая организация.