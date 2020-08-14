Из Tesla Мэгги Джилленхол украли вещи на $16 тысяч

Инцидент произошел в нью-йоркском районе Бруклин, когда Джилленхол вместе с мужем Питером Сарсгаардом были в отъезде. Вернувшись, 42-летняя актриса обнаружила, что из ее Tesla пропал Apple MacBook Pro, чемодан и одежда. В полицию заявил супруг актрисы.

Предположительно, машину забыли запереть или оставили дверь открытой. При этом Бруклин лидирует в Нью-Йорке по уровню уличной преступности.

Джилленхол начала сниматься в кино с начала 1990-х. Наибольшую известность ей принесли фильмы «Секретарша», «Донни Дарко», «Адаптация» и «Темный рыцарь».

В 2015 году актриса получила премию «Золотой глобус» за главную роль в сериале «Благородная женщина». В 2019 году она стала звездой сериала HBO «Двойка», сыграв женщину, которой удалось пройти путь от проститутки до режиссера.