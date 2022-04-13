Украинцы расстреляли своих же бойцов из танка в упор

В украинской армии произошло ЧП — танк расстрелял в упор собственных бойцов. Обстоятельства происшествия раскрыл сайт «Авиа.про».

Группа из около десятка военных украинской территориальной обороны стояла у обочины дороги, когда к ним подъехал танк. Мужчины никак на него не отреагировали. Неожиданно танк открыл огонь по бойцам с расстояния несколько метров. На этом стрельба не закончилась — раздались выстрелы из пулемета. Издание отмечает, что в результате мог пострадать и сам танк. По одной из версий произошла диверсия, устроенная украинскими военными.

Тем временем Lenta.ru сообщила, что военнослужащих из группы территориальной обороны атаковал танк Т-72 Вооруженных сил Украины (ВСУ). По версии издания, экипаж принял бойцов за российских военных.