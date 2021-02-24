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    24 февраля 2021, 22:20

    Бразильский прогеймер зарезал киберспортсменку из своей команды

    Александра Ломейко

    Бразильская киберспортсменка Ингрид SOL Оливейра Буэно да Силва погибли от рук коллеги. Девушку зарезал другой профессиональный игрок Гильерме Flashlight Алвес Коста.

    SOL выступала в дисциплине Call of Duty: Mobile за бразильскую команду Fantastic Brazil Impact, сообщило издание ESPN Brazil. Подозреваемый в убийстве 19-летней геймерши заявил, что преступление спланировал заранее.

    «Мое здравомыслие в порядке. <…> Я хотел сделать это», — сказал Алвес Коста, когда полиция надевала на него наручники. При этом молодой человек улыбался.

    С Ингрид он познакомился специально в интернете, позвал к себе и зарезал, сняв процесс на камеру. Кровавое видео Flashlight распространил в социальных сетях, а через полчаса после расправы над SOL сдался полиции.

    «Она была необыкновенным человеком, которого мы будем помнить каждый день, когда восходит солнце», — заявили в Fantastic Brazil Impact.

    Какой срок может грозить предполагаемому убийце, не сообщается. Молодой человек обещал, уточнил портал Dexerto, и дальше совершать преступления.