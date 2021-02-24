Бразильский прогеймер зарезал киберспортсменку из своей команды

Бразильская киберспортсменка Ингрид SOL Оливейра Буэно да Силва погибли от рук коллеги. Девушку зарезал другой профессиональный игрок Гильерме Flashlight Алвес Коста.

SOL выступала в дисциплине Call of Duty: Mobile за бразильскую команду Fantastic Brazil Impact, сообщило издание ESPN Brazil. Подозреваемый в убийстве 19-летней геймерши заявил, что преступление спланировал заранее.

«Мое здравомыслие в порядке. <…> Я хотел сделать это», — сказал Алвес Коста, когда полиция надевала на него наручники. При этом молодой человек улыбался.

С Ингрид он познакомился специально в интернете, позвал к себе и зарезал, сняв процесс на камеру. Кровавое видео Flashlight распространил в социальных сетях, а через полчаса после расправы над SOL сдался полиции.

«Она была необыкновенным человеком, которого мы будем помнить каждый день, когда восходит солнце», — заявили в Fantastic Brazil Impact.

Какой срок может грозить предполагаемому убийце, не сообщается. Молодой человек обещал, уточнил портал Dexerto, и дальше совершать преступления.