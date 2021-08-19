В МИД России высказались о возможности исключения «Талибана»* из списка террористов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о возможности исключения радикального движения «Талибан»* из списка террористов. Это решение будет зависеть от конкретных действий и шагов движения.

«Это вопрос, который вытекает из конкретных действий, шагов и политики. Он не решается в теории, он решается на практике <…> Все будет мериться исходя из реальных действий», — сказала Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана в декабре прошлого года. Ситуация в стране особенно обострилась в последние недели, когда боевики «Талибана»* развили быстрое наступление. В середине августа они вошли в Кабул и заняли президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну.

* «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.