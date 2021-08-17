МИД пообещал адекватный ответ на высылку дипломата из Северной Македонии

Россия подготовит ответ на решение властей Северной Македонии объявить персоной нон грата дипломата посольства в Скопье. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел России.

В ведомстве уточнили, что на этот раз под санкции попал сотрудник посольства, который уже завершил свою командировку. Но это не отменяет того факта, что власти балканской республики продолжают идти на ухудшение отношений.

«Разумеется, будем вынуждены адекватно отреагировать на эти немотивированные недружественные действия», — говорится в сообщении.

О высылке российского дипломата во вторник, 17 августа, заявил министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи. Он уточнил, что сотрудника посольства подозревают в нарушении принципов Венской конвенции.

Османи отметил, что ведомство ждет документальных подтверждений, поэтому высылка дипломата произойдет до конца года.

Это уже второй сотрудник посольства России, которого официальный Скопье просит покинуть свою территорию. Первого российского дипломата выслали в мае. МИД РФ подготовил зеркальный ответ. Представители ведомства объявили персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве.