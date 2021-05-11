Свыше 600 ракет полетело в сторону Израиля из сектора Газа

В Тель-Авиве включили сирены воздушной тревоги. В городе запустили систему противовоздушной обороны. Из сектора Газа по территории Израиля выпустили более 600 ракет.

В движении ХАМАС заявили, что в сторону Тель-Авива полетело 130 ракет. Об этом сообщило РИА «Новости» в Telegram.

По данным пресс-службы израильской армии, из сектора Газа по Израилю выпустили около 480 ракет. Из них порядка 150 взорвались на территории анклава, уточнило РИА «Новости». ПРО «Железный купол» удалось перехватить 200 снарядов.

«Небо Тель-Авива полчаса назад, я просто оставлю это здесь. Этот город никогда не подвергался настолько мощному ракетному обстрелу со стороны Газы. <…> Я в это время сидела в бомбоубежище, считала время сирен и число разрывов», — написала в Instagram Наталья О’Шей, солистка группы «Мельница».

Медики заявили, что из-за ракетного обстрела вблизи Тель-Авива есть раненые. Они оказывают врачебную помощь трем пострадавшим, в том числе ребенку.

МИД России уже отреагировал на происходящее. Москва намерена «последовательно добиваться комплексного и устойчивого урегулирования в соответствии с резолюциями СБ ООН», отметили в пресс-службе министерства.

«Решительно осуждаем нападения на мирных граждан независимо от их национальной и религиозной принадлежности. Призываем стороны проявлять сдержанность и не предпринимать шагов, чреватых дальнейшей эскалацией напряженности», — подчеркнули в ведомстве.

В Госдепе призвали к деэскалации конфликта. Ситуацию вокруг сектора Газа обсудил с израильским коллегой госсекретарь США Энтони Блинкен.