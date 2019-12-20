Из прямой кишки пациента в Китае извлекли средство от комаров

Житель Китая обратился к врачам Дуангуаня с жалобой на то, что ему трудно ходить. Ошеломленные медики обнаружили в его кишечнике бутылку длиной 17 и диаметром пять сантиметров. Мужчина сказал, что она попала в его тело случайно.

Как стало известно Daily Mail, пациент по фамилии Вэнь объяснил, что просто хотел почесаться «внутри», а бутылка случайно проскользнула внутрь. В тот же день мужчина был прооперирован в клинике западной и традиционной китайской медицины в отделении хирургии. Операцию на толстой и прямой кишке провел диктор Лин Цзюнь.

Китаец пытался унять зуд флаконом, в котором хранилось традиционное средство от укусов комаров.

После операции пациент в тот же день покинул клинику.

В начале ноября петербургским хирургам пришлось доставать из тела пациента гигантский фаллос, который был так велик, что мужчина мог умереть от болевого шока. Врачам грозит наказание — они не удержались, и сделали видео этой операции.