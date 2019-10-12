Из отеля на Бали спасли дельфинов, которые развлекали туристов

Кот сделал массаж беременной козе Подробнее

В отеле Melka Excelsior активист работал под прикрытием, наблюдая за животными. Гостиница практиковала дельфинотерапию. По словам О’Барри, среди клиентов были группы россиян и множество австралийцев.

«Они собирали группы из России, чтобы лечиться с помощью этих жалких, больных дельфинов, которые не могут вылечить даже сами себя», — сообщил он.

Бассейны, в которых содержались животные, активист сравнил с унитазом. Он отметил, что дельфины мочатся и испражняются в три-пять раз больше, чем человек, и вода должна очищаться.

Для дезинфекции в бассейны добавляли хлор, из-за которого дельфины слепли. В августе 2018 года зоозащитники смогли освободить двух из них, выпустив в морской загон. Еще один дельфин умер, не дождавшись помощи.

Двое других млекопитающих, один из которых ослеп, до последнего времени оставались в отеле. Их лечили на месте, пока перевозка до моря не стала безопасной. Недавно их переправили в морской вольер, рассказал О’Барри в Facebook. Животным понадобится наблюдение до конца их жизни.

«Два дельфина, Рокки и Рэмбо, являются потенциальными кандидатами на освобождение, мы будем контролировать их реабилитацию и надеемся, что в будущем их выпустят. Джонни и Деве потребуется регулярное медицинское обслуживание, питание и надзор персонала», — сообщил он.

В Джакартской сети помощи животным отметили, что животные жили в отеле на протяжении 15 лет.