  • Из отеля на Бали спасли дельфинов, которые развлекали туристов

    12 октября 2019, 23:42

    Кирилл Фролов

    Зоозащитники спасли четырех дельфинов, которые содержались в ужасных условиях в отеле на Бали. Двух животных пришлось поместить в морской вольер, пятый дельфин погиб, рассказал Yahoo News Australia Рик О’Барри из проекта по спасению морских млекопитающих.
    Из отеля на Бали спасли дельфинов, которые развлекали туристов

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    В отеле Melka Excelsior активист работал под прикрытием, наблюдая за животными. Гостиница практиковала дельфинотерапию. По словам О’Барри, среди клиентов были группы россиян и множество австралийцев.

    «Они собирали группы из России, чтобы лечиться с помощью этих жалких, больных дельфинов, которые не могут вылечить даже сами себя», — сообщил он.

    Бассейны, в которых содержались животные, активист сравнил с унитазом. Он отметил, что дельфины мочатся и испражняются в три-пять раз больше, чем человек, и вода должна очищаться.

    Для дезинфекции в бассейны добавляли хлор, из-за которого дельфины слепли. В августе 2018 года зоозащитники смогли освободить двух из них, выпустив в морской загон. Еще один дельфин умер, не дождавшись помощи.

    Двое других млекопитающих, один из которых ослеп, до последнего времени оставались в отеле. Их лечили на месте, пока перевозка до моря не стала безопасной. Недавно их переправили в морской вольер, рассказал О’Барри в Facebook. Животным понадобится наблюдение до конца их жизни.

    «Два дельфина, Рокки и Рэмбо, являются потенциальными кандидатами на освобождение, мы будем контролировать их реабилитацию и надеемся, что в будущем их выпустят. Джонни и Деве потребуется регулярное медицинское обслуживание, питание и надзор персонала», — сообщил он.

    В Джакартской сети помощи животным отметили, что животные жили в отеле на протяжении 15 лет.