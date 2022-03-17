Из Мариуполя и пригородов за сутки эвакуировали 295 человек

За минувшие сутки из Мариуполя и его пригородов удалось эвакуировать 295 человек, 66 из них — дети. Они находятся в селе Безыменное Новоазовского района.

Кроме того, были эвакуированы два человека из Волновахи, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. Всех эвакуированных жителей разместили в пункте оказания помощи, который развернули силы МЧС Донецкой Народной Республики.

По данным штаба, в общей сложности с 5 марта в пункт оказания помощи «Безыменное» эвакуировали 1614 человек.

В МЧС ДНР продолжает круглосуточно работать горячая линия для населения. По телефонам +38 071-342-69-99, +38 062-342-69-99, +7 863-318-29-99 жители могут получить ответы на вопросы, связанные с необходимостью эвакуации.

Кроме того, возможно обращение за консультационной помощью по поиску пропавших родственников. В МЧС республики сформировали списки эвакуированного населения с территории, временно подконтрольной Украине.