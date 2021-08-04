Первого из нелегальных мигрантов выслали из Литвы в Камерун

Литва отправила на родину первого из нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, которые за последние месяцы проникли на территорию балтийской республики. В стране не будут мириться с незаконным пребыванием людей на ее территории.

Гражданина Камеруна отправили в страну происхождения в понедельник, сообщила пресс-служба МВД Литвы.

«Иностранец, незаконно находящийся в республике, возвращен на родину. Решения будут приниматься и насчет других мигрантов», — подчеркнула министр внутренних дел Агне Билотайте.

Литва, пояснила глава ведомства, уважает права человека, но нелегальных мигрантов из страны изгонят.

«Мы не можем мириться с незаконным пребыванием в нашей стране», — добавила она.

Департамент миграции и Государственная погранслужба сейчас обрабатывают ходатайства о предоставлении убежища. Решения о возвращении или статусе мигрантов примут на основании имеющейся информации об иностранцах, которые пересекли границу нелегально.

В 2021 году, по данным республиканского МВД, литовско-белорусскую границу незаконно пересекли 4026 мигрантов. В их числе оказались россияне.