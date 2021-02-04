Оценена вероятность утечки коронавируса из лаборатории в Ухане

Лаборатория института вирусологии в Ухане, которую обвиняли в утечке коронавируса, устроена выше всяких похвал, представить оттуда утечку очень сложно. Считает эксперт группы ВОЗ от России, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

Сейчас в Ухане находятся эксперты ВОЗ. Накануне они посетили Уханьский институт вирусологии и максимально изолированную лабораторию BSL-4. Именно вокруг последней ходили слухи о якобы «утечке» вируса или его возможном искусственном происхождении.

Дедков в беседе с РИА «Новости» рассказал, что для миссии было важно посетить такое заведение, пообщаться с коллегами и посмотреть, как там все организовано.

«Хорошо организовано. Не знаю, кто их критиковал, лаборатория устроена выше всяких похвал. Мне очень сложно представить, что оттуда что-то могло куда-то утечь», — отметил Дедков.

При этом он добавил, что гипотетически все бывает, но, по его словам, нет никаких предпосылок, и фактов, говорящих о том, что вирус пошел оттуда, «ни косвенных, ни прямых».

Это очень хороший институт, отметил эксперт ВОЗ. Там очень квалифицированный персонал, заметил Дедков. Сотрудники института работают много лет, занимаются изучением разнообразия вирусов, в том числе коронавирусов, имеют много интересных результатов, отметил собеседник агентства.

В январе Мэтью Поттингер, который на тот момент занимал должность заместителя советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, заявил, что утечка коронавируса из китайской лаборатории — самая достоверная теория возникновения эпидемии. При этом никаких доказательств своему высказыванию чиновник не привел. Он просто сослался на некие последние разведывательные данные. По мнению Поттингера, патоген мог «ускользнуть» из лаборатории из-за утечки или аварии.