14 декабря 2023, 02:34
«Из крана больше не течет». Поездка Зеленского в США окончилась катастрофой
Политик Филиппо: Зеленский покинул США без дополнительной финансовой помощи
Визит президента Украины Владимира Зеленского в США окончился для него катастрофой, на родину он вернулся без дополнительной финансовой помощи. Об этом в соцсети Х написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Катастрофа продолжается для Зеленского, который покидает США с пустыми руками! Ноль дополнительной финансовой помощи: из крана больше не течет! Все кончено!» — сообщил политик.
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Филиппо указал на отчаянный шаг украинского лидера, который назвал «марионетками» президента России Владимира Путина тех, кто отказывается финансировать Украину. Политик призвал Францию перестать поддерживать киевские власти и отказаться от абсурдной и разрушительной политики главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Американские журналисты заявили, что звезда украинского лидера погасла на Капитолийском холме и скоро загорится в дурдоме. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.
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