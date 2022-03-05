«Из кирпичей достали ботинки и убежали». Семья из Мариуполя рассказала о бегстве из города

Сбежавшая из Мариуполя семейная пара выбралась из города несколько дней назад. По их словам, два дня они скрывались у родственника, а сейчас намерены двигаться дальше. Видео с их рассказом опубликовал телеканал «Звезда».

Пара отметила, что не знает, какая сейчас обстановка в городе.

«Из кирпичей достали ботинок — кто левый, кто правый — и убежали оттуда. Убежали по берегу, к куму побежали. Два дня там пробыли. Сейчас добрались сюда. Сами приехали. Двумя семьями», — рассказала семья.

Мужчина и женщина подчеркнули, что помощь и временное убежище им не нужны. Оставаться на месте они не планируют, так как уже связались с родственниками и отправятся к ним.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в ночь на субботу, 5 марта, боевики националистического украинского батальона взорвали в Мариуполе жилой дом. Под завалами оказались 200 человек.

Накануне российская и украинская стороны договорились о создании гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей. Пушилин отметил, что пока населенный пункт не покинул ни один человек. СМИ со ссылкой на власти города сообщили, что время эвакуации перенесли. О новых сроках пока ничего не известно.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин не исключил применение точечного оружия для освобождения Мариуполя от украинских войск. Он подчеркнул, что оставшихся в городе жителей предупредят о местах нанесения ударов.