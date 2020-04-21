Новый вид змей назвали в честь волшебника из «Гарри Поттера»

Годом ранее в том же регионе нашли родственный вид Trimeresurus arunachalensis. Ученые считают, что фауна в этой местности может таить в себе и другие открытия.

Один из первооткрывателей Зеешан Мирза рассказал, что вместе с другими натуралистами является большим поклонником творчества писательницы Джоан Роулинг, поэтому новая гадюка и получила имя в честь персонажа из ее произведений.

Салазар Слизерин был одним из основателей школы «Хогвартс». Волшебник умел общаться со змеями и основал факультет Слизерин, традиционные цвета которого зеленый и серый.

Открытая змея относится к роду копьеголовых. Его представители обитают на западе и юго-западе Азии, до этого было описано 48 разных видов, 15 из которых встречаются в Индии. Змея имеет ярко-зеленую окраску с оранжевой полоской вдоль всего туловища.