Из французских больниц украли больше десяти тысяч масок из-за короновируса

С начала распространения коронавируса из больниц Франции украли более десяти тысяч медицинских масок. Теперь за ними ведут строгий учет.

Как сообщается на сайте RTBF, помимо хирургических масок, медучереждения не досчитываются масок типа FFP2, которые обладают высоким уровнем фильтрации и около полутора тысяч флаконов с антисептиком.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что запасы медицинских масок в стране будут изъяты, а изделия выданы под учет. Их раздадут только медработникам и местным жителям, которые заразились коронавирусом.

Ранее официальный представитель французского правительства Сибет Ндиайе подчеркнула, что в стране вступили в силу новые правила по продаже медицинских масок. Теперь изделия отпускают лишь по рецепту.

На территории России зарегистрировали еще шесть человек, заразившихся новым типом коронавируса. Всего в мире насчитывается более 100 тысяч зараженных COVID-19. Врачи не смогли спасти жизни более 3,4 тысячи пациентов.