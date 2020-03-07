Из французских больниц украли больше десяти тысяч масок из-за короновируса
Как сообщается на сайте RTBF, помимо хирургических масок, медучереждения не досчитываются масок типа FFP2, которые обладают высоким уровнем фильтрации и около полутора тысяч флаконов с антисептиком.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что запасы медицинских масок в стране будут изъяты, а изделия выданы под учет. Их раздадут только медработникам и местным жителям, которые заразились коронавирусом.
Ранее официальный представитель французского правительства Сибет Ндиайе подчеркнула, что в стране вступили в силу новые правила по продаже медицинских масок. Теперь изделия отпускают лишь по рецепту.
На территории России зарегистрировали еще шесть человек, заразившихся новым типом коронавируса. Всего в мире насчитывается более 100 тысяч зараженных COVID-19. Врачи не смогли спасти жизни более 3,4 тысячи пациентов.