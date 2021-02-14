Британец попытался съесть за раз килограммовый стейк. Вот что из этого вышло

Журналист из Лондона провел эксперимент над своим желудком. Он купил в супермаркете килограмм говядины для стейка, приготовил ее и попробовал съесть в одиночку. Что из этого получилось, он описал на портале MyLondon.

Гарри Уокер увидел щедрое предложение на День святого Валентина. Килограмм ковбойского стейка по скидке. Ковбойский стейк — это вырезка со спины животного (рибай) с короткой косточкой. Мясо было выдержано в сухом вине для особенной сочности и мягкости.

Когда-то Уокеру понравился такой стейк, и он решил оценить вкус килограмма мяса за раз.

Придя домой, журналист обнаружил, что у него нет достаточно большой кастрюли для приготовления всей вырезки. Поэтому он решил приготовить порции по очереди и потом поужинать.

Сложив все жареное мясо на тарелке, Уокер приступил к трапезе. На первых порах стейк казался ему отличным, а задание, поставленное самому себе, вполне выполнимым. Однако вскоре начались трудности.

И уже на десятом кусочке он заметил, что жевать становится «намного сложнее». Потом на пережевывание и проглатывание каждого кусочка стало уходить по полчаса. В конце концов молодой человек завершил свой эксперимент, не сумев съесть мясное блюдо.

Всего худощавому Уокеру удалось поглотить примерно 500 граммов стейка, что сам он считает неплохим результатом. Остатки экспериментатор доел в выходные.