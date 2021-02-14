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    14 февраля 2021, 21:37

    Британец попытался съесть за раз килограммовый стейк. Вот что из этого вышло

    Кирилл Фролов

    Журналист из Лондона провел эксперимент над своим желудком. Он купил в супермаркете килограмм говядины для стейка, приготовил ее и попробовал съесть в одиночку. Что из этого получилось, он описал на портале MyLondon.

    Британец попытался съесть за раз килограммовый стейк. Вот что из этого вышло

    Гарри Уокер увидел щедрое предложение на День святого Валентина. Килограмм ковбойского стейка по скидке. Ковбойский стейк — это вырезка со спины животного (рибай) с короткой косточкой. Мясо было выдержано в сухом вине для особенной сочности и мягкости.

    Когда-то Уокеру понравился такой стейк, и он решил оценить вкус килограмма мяса за раз.

    Придя домой, журналист обнаружил, что у него нет достаточно большой кастрюли для приготовления всей вырезки. Поэтому он решил приготовить порции по очереди и потом поужинать.

    Сложив все жареное мясо на тарелке, Уокер приступил к трапезе. На первых порах стейк казался ему отличным, а задание, поставленное самому себе, вполне выполнимым. Однако вскоре начались трудности.

    И уже на десятом кусочке он заметил, что жевать становится «намного сложнее». Потом на пережевывание и проглатывание каждого кусочка стало уходить по полчаса. В конце концов молодой человек завершил свой эксперимент, не сумев съесть мясное блюдо.

    Всего худощавому Уокеру удалось поглотить примерно 500 граммов стейка, что сам он считает неплохим результатом. Остатки экспериментатор доел в выходные.