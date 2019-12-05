Из девочки сделали мультяшную принцессу. Это красиво и жутко одновременно

Очаровательная принцесса Анна из мультфильма «Холодное сердце» вдохновила визажиста на любопытный эксперимент. Подопытной стала сестра мастера макияжа. Результат, мягко скажем, неоднозначный.

Портал BuzzFeed разместил на своей странице в Twitter видео, на котором снят весь процесс преображения симпатичной девочки в персонажа мультфильма Анну. Цвета и образ удалось повторить довольно точно, только вот сравнение двух принцесс явно не в пользу живой.

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Мало того, что килограммы косметических средств напрочь убили все человеческое, что было в лице девушки, так еще и парик добавил возраста. В результате получился то ли манекен для демонстрации одежды в дешевом магазине, то ли участник транс-шоу.