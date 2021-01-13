У Капитолия 13 января начали собираться протестующие — в Конгрессе в данный момент идут дебаты по импичменту действующего президента Дональда Трампа.

Сам глава Белого дома в свете сообщений о возможности новых демонстраций в США призвал американцев не прибегать к насилию и не нарушать закон.

Нэнси Пелоси на дебатах заявила, что «президент Соединенных Штатов подстрекал к вооруженному мятежу. Он должен уйти, он очевидная угроза стране, которую мы все любим».

В самом Конгрессе десятки нацгвардейцев, которые лежат прямо на полу и призваны защищать сенаторов в случае повторного нападения на здание, как в начале января.

Итоговое голосование по импичменту состоится около полуночи (по мск). Однако лидер республиканцев Митч Макконнелл отказался собрать сенат для этого до инаугурации Джо Байдена, которая состоится 20 января. Это значит, что до окончания президентского срока Трампу не успеют объявить импичмент.

Пока же у Капитолия собираются десятки демонстрантов. Полиция же отгоняет их, грозя арестом.