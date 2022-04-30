«Бегут все». Захарова рассказала о последствиях оттока чиновников из Белого дома

Из Белого дома начали бежать все, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Причиной оттока высокопоставленных чиновников эксперты в США считают упаднические настроения из-за недоверия к администрации и лично президенту Штатов Джо Байдену.

Она обратила внимание, что на фоне происходящего нервы стали сдавать и у пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби. По ее мнению, это связано с тем, что Минобороны РФ вскрыло незаконную деятельность Пентагона по разработке биологического оружия на Украине.

«Тут занервничаешь. Учитывая международные обязательства США», — заметила Захарова в своем Telegram.

Представитель МИД отметила, что если после оттока чиновников из Белого дома контроль над конгрессом перейдет к республиканцам, последствия для многих станут неприятными. В частности, тому же Кирби придется много отчитываться на публичных слушаниях, как и Виктории Нуланд.

«Уже писала про внезапное желание отдохнуть от содеянного, возникшее у архитектора антироссийских санкций, зампомощника президента США по нацбезопасности Далипа Сингха. И, как оказалось, устали там за год многие», — добавила она.

Захарова указала на данные СМИ США о том, что в отставку собрались старший советник Байдена по связям с общественностью Ричмонд, старший советник Байдена по климату Маккарти, замдиректора по коммуникациям Белого дома Табор и, наконец, глава аппарата спецпредставителя Байдена по климату Фельдман.

«Керри в раздумьях, не оставить ли этот корабль до конца года, как пишут те же американские СМИ. Но я в него верю. В такой момент просто непорядочно бросать климат и Байдена», — с иронией заметила представитель МИД.

Массовый исход, по ее словам, происходит и в рядах вице-президента США Камалы Харрис.