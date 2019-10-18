  • «Из Америки с любовью». Журналисты показали, что нам оставила армия США на базе в Сирии

    18 октября 2019, 23:10

    Александра Каширина

    Российские журналисты побывали на брошенной американцами военной базе в Манбидже. О том, что они там нашли, сообщил телеканал «Звезда».

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    Корреспонденты телеканала «Звезда» побывали на брошенной американской военной базе в окрестностях сирийского города Манбидж. Она была создана после освобождения этого района от боевиков ИГ*. На базе размещались элитные подразделения передовых авианаводчиков JTAC.

    Вооруженные силы США покидали базу в спешке, и успели взять с собой лишь оружие и аппаратуру. Немного разгромленная база в целом оказалась в рабочем состоянии. Однако на стенах было оставлено американскими солдатами много посланий.

    «Например, белоголовый орел и надпись: „Америка наблюдает. Всегда наблюдает“. Есть и более приятные, например, книга с подписью „С любовью от армии“», — рассказал корреспондент «Звезды» Павел Ремнев.

    Ранее стало известно, что армия Сирии смогла установить полный контроль над Манбиджем 15 октября. На данный момент турецкая операция «Источник мира» приостановлена.

    *ИГ, «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.