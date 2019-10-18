«Из Америки с любовью». Журналисты показали, что нам оставила армия США на базе в Сирии

Эрдоган опроверг возобновление огня в Сирии Подробнее

Корреспонденты телеканала «Звезда» побывали на брошенной американской военной базе в окрестностях сирийского города Манбидж. Она была создана после освобождения этого района от боевиков ИГ*. На базе размещались элитные подразделения передовых авианаводчиков JTAC.

Вооруженные силы США покидали базу в спешке, и успели взять с собой лишь оружие и аппаратуру. Немного разгромленная база в целом оказалась в рабочем состоянии. Однако на стенах было оставлено американскими солдатами много посланий.

«Например, белоголовый орел и надпись: „Америка наблюдает. Всегда наблюдает“. Есть и более приятные, например, книга с подписью „С любовью от армии“», — рассказал корреспондент «Звезды» Павел Ремнев.

Ранее стало известно, что армия Сирии смогла установить полный контроль над Манбиджем 15 октября. На данный момент турецкая операция «Источник мира» приостановлена.

*ИГ, «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.