Мир 16 сентября 2023, 03:34 «Из 100 человек осталось 10-20». На Украине раскрыли масштаб потерь ВСУ Полтавский военком Бережной: ВСУ потеряли до 90% личного состава flickr.com

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За год ВСУ потеряли до 90% личного состава. Такой вывод можно сделать из слов исполняющего обязанности начальника Полтавского областного военкомата подполковника Виталия Бережного, сообщило интернет-издание «Полтавщина».

Военком на сессии Полтавского горсовета пожаловался, что утвержденный генштабом ВСУ план мобилизации город выполнил лишь на 13%, в то время как украинские части нуждаются в пополнениях.

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«Для примера, из 100 человек, которые пополнили подразделения осенью прошлого года, осталось 10-20, остальные — это погибшие, раненые и выведенные из строя», — заявил чиновник.

Чтобы лучше искать военнообязанных, Бережной предложил развернуть в микрорайонах города участки для уведомления и разместить там представителей местной власти.

В начале сентября украинское Минобороны разрешило мобилизовывать ограниченно годных. В обновленный реестр заболеваний, не считающихся основанием для признания негодным к службе, вошли излеченный туберкулез, вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций, бессимптомный ВИЧ, хронические заболевания крови, кратковременные проявления расстройства психики, болезни эндокринной системы и другие.

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