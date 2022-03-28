Ивановка и Новосадовое в ЛНР перешли под контроль Народной милиции

Подразделения ЛНР продолжают наступление. По данным Минобороны России, военные народной республики продвинулись еще на пять километров и взяли под контроль населенные пункты Ивановка, Новосадовое.

Продвинувшись вперед, подразделения ЛНР вышли на рубеж Новолюблино, Терны. По словам официального представителя Народной милиции республики капитана Ивана Филипоненко, за прошедшие сутки ВСУ потеряли 60 человек личного состава, шесть танков, три бронетранспортера и пять единиц автомобильной техники.

«Несмотря на поражения на фронте, противник продолжает террор мирного населения республики, подвергая обстрелам объекты гражданской инфраструктуры», — подчеркнул Филипоненко.

Он уточнил, что за минувшие сутки ВСУ выпустили 40 снарядов из 122-миллиметровой ствольной артиллерии и минометов калибра 120 миллиметров по району населенного пункта Логвиново.

Народная милиция также продолжает оказывать гуманитарную помощь жителям освобожденных территорий ЛНР. Так, жителям Крымского и Трехизбенки военные вместе с волонтерской организацией «Пища Жизни Донбасс» доставили горячие обеды.